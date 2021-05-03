В Петербурге наказали экс-военнослужащих, виновных в хищении топлива на полмиллиона рублей

В Петербурге наказали экс-военнослужащих, виновных в хищении топлива на полмиллиона рублей
Мужчины возместили нанесенный ущерб. Фото: pixabay

Одному мужчина назначили условный срок и штраф, а другому – только штраф.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум бывшим военнослужащим, которых обвиняли в растрате вверенного имущества с использованием своего служебного положения и пособничестве в растрате. Их признали виновными в совершении преступления: одному назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тысяч рублей, а другой отделался только штрафом – 150 тысяч рублей. Также оба лишены своих воинских званий. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в пресс-службе ВСУ СК РФ по Западному военному округу.

Все случилось в 2015 и 2016 годах. Военнослужащие вместе и порознь похищали различные виды топлива. Общая сумма ущерба оценивается в 540 тысяч рублей. Оба уже возместили нанесенный ущерб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уголовное дело завели на жителя Ленобласти, выгонявшего отдыхающих стрельбой из ружья.

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