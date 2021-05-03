Майские праздники на дорогах Петербурга и Ленобласти: 27-километровая пробка на трассе «Кола», смертельное столкновение с ЛЭП, сбитый велосипедист, ДТП с беременной

В пятницу, 30 апреля, петербуржцы массово отправились за город, праздновать длинные майские выходные. Многие, однако, стали возвращаться в город в понедельник, и столкнулись с рекордно длинной пробкой на федеральной трассе «Кола».

На 96-м километре автодороги Р-21 в понедельник, 3 мая, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Судя по фото- и видеоматериалам, опубликованным очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», столкновение было сильным. На проезжей части видны две легковушки, стоящие вдалеке друг от друга — вероятно, их отбросило в разные стороны ударной волной. Как минимум одна из машин получила сильные повреждения, у нее смят левый бок.

О пострадавших информации пока нет, однако невольными участникам аварии стали, похоже, сотни автомобилистов. Затор образовался из-за того, что машины долго не могли убрать с проезжей части. К семи часам вечера пробка достигла 27 километров.

За прошедшие выходные, увы, происходили и трагические случаи. Днем ранее, 2 мая, в Приозерске произошло смертельное ДТП. На 137-м километре трассы «Санкт-Петербург — Приозерск» 39-летний мужчина на квадроцикле потерял управление и врезался в опору линии электропередач. К сожалению, водитель скончался на месте. Находившийся с ним пассажир попал в больницу.

В тот же день в Петербурге на пересечении улиц Бухарестской и Фучика под колеса «Киа» попал велосипедист. Он резко выехал на дорогу, переезжая её по пешеходному переходу, но при этом не слез со своего транспортного средства. Автомобилист на «Киа», поворачивавший с соседней улицы, не ожидал такого маневра и врезался в велосипед, выбив его хозяина прямо на тротуаре.

Воскресенье, увы, оказалось богатым на дорожные инциденты. На Краснопутиловской улице произошла еще одна авария, едва не обернувшаяся трагедией. Возле дома №121 столкнулись четыре автомобиля, в результате чего одна из машин перевернулась на бок. К месту ДТП, как видно на фотографиях, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», прибыла машина реанимации. По словам комментаторов, в «перевертыше» находилась беременная женщина.

«Слава богу без жертв», — пишут очевидцы, но о состоянии пострадавшей девушки информации нет. Как отмечают участники группы, машины разбились «в хлам». Обстоятельства столкновения, правда, остаются неизвестными.