В Сосновом Бору в огне погиб мужчина

В Сосновом Бору в огне погиб мужчина
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Частный дом полыхал в одном из садоводств. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Ленинградской области накануне, 2 мая, произошел пожар, который унес жизнь мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Все случилось в садоводстве «Энергетик» в Сосновом Бору. Огонь вспыхнул в одном из домов примерно в половину пятого вечера. Он успел распространиться на площади в 48 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые примерно за час справились с возгоранием.

В результате пожара скончался один мужчина. Обстоятельства его гибели выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской после ДТП перевернулся автомобиль.

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