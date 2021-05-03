Болельщики «Зенита» рассказали о массовых задержаниях после победы клуба

Болельщики «Зенита» рассказали о массовых задержаниях после победы клуба
Людей задерживали и практически сразу отпускали. Фото: pixabay.com

Некоторым фанатам пришлось отправиться в автозаки.

В Санкт-Петербурге 2 мая болельщики «Зенита» праздновали победу любимого клуба в Чемпионате России по футболу. Не для всех вечер оказался веселым: некоторым пришлось отправиться в автозаки. Об этом пишет Telegram-канал OFNEWS, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что людей задерживали у бара на Гончарной улице, где довольно часто встречаются футбольные болельщики. Фанаты уверяют, что людей задерживали «без объяснения», но при этом многих довольно быстро отпускали.

Пока что официально информацию никак не комментировали. Напоминаем, что «Зенит» победил «Локомотив» в воскресенье и стал чемпионом России досрочно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тедеско назвал чемпионство «Зенита» заслуженным. Чемпионат России по футболу все еще продолжается, хоть победитель уже и известен.

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