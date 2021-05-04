Звезда «Пацанок» стала фигуранткой уголовного дела из-за поножовщины

Пока что девушка никак не комментирует инцидент.

Звезда «Пацанок» Ксения Милас подозревается в поножовщине. СМИ пишут, что в отношении девушки возбудили уголовное дело. Пока что информация официально не подтверждена, ей делится Life, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Милас якобы обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, которые можно так использовать. По предварительным данным, Милас и ее подруги устроили вечеринку, в ходе нее произошел конфликт. Он стал причиной для того, чтобы взять в руки нож и нанести ранения в область груди и рук одной из девушек. Милас, пишут СМИ, заявила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и не помнит своих мотивов.

При этом сама девушка и ее подруги никак не комментируют инцидент в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ведущая «Ревизорро» подозревается в нападении на человека.