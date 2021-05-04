Почти половина рестораторов Петербурга из-за пандемии уволила сотрудников

Почти половина рестораторов Петербурга из-за пандемии уволила сотрудников
Сократить своих сотрудников пришлось 45 % рестораторам. Им пришлось уволить 10 % персонала. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Северной столице кафе в пандемию COVID-19 лишились до 50 % выручки, говорится в совместном исследовании Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла и бюро юридических стратегий Legal to Business.

Исследователи опросили владельцев более 80 кафе и узнали, как изменился рынок общепита за коронавирус, сообщают «Невские новости». Выяснилось, что за 2020 год половина опрошенных ресторанов лишились до 50 % выручки, а 5% респондентов и совсем попрощались с 70 % прибыли.

Сократить своих сотрудников пришлось 45 % рестораторам. Им пришлось уволить 10 % персонала. При этом четверть хозяев уволили до половины сотрудников.

На данный момент владельцы кафе ждут поддержки от государства. Они уверены, бизнесу поможет отмена НДС на ближайшие два года и возможность организовать допместа обслуживания за счет летних веранд. Кроме этого, предприниматели хотели бы получить субсидии на возмещение расходов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по номеру «122» теперь можно записаться на прием к врачу.

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