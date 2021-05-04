Почти половина рестораторов Петербурга из-за пандемии уволила сотрудников

В Северной столице кафе в пандемию COVID-19 лишились до 50 % выручки, говорится в совместном исследовании Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла и бюро юридических стратегий Legal to Business.

Исследователи опросили владельцев более 80 кафе и узнали, как изменился рынок общепита за коронавирус, сообщают «Невские новости». Выяснилось, что за 2020 год половина опрошенных ресторанов лишились до 50 % выручки, а 5% респондентов и совсем попрощались с 70 % прибыли.

Сократить своих сотрудников пришлось 45 % рестораторам. Им пришлось уволить 10 % персонала. При этом четверть хозяев уволили до половины сотрудников.

На данный момент владельцы кафе ждут поддержки от государства. Они уверены, бизнесу поможет отмена НДС на ближайшие два года и возможность организовать допместа обслуживания за счет летних веранд. Кроме этого, предприниматели хотели бы получить субсидии на возмещение расходов.

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