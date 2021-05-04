Финляндия отказалась продлевать сгоревшие в пандемию визы

Генонсульство Финляндии в Северной столице объяснило, планируют ли Суоми продлить визы россиянам. Как объясняли в ведомстве, в Финляндия подчиняется Визовому кодексу стран Шенгенсоглашения.

Так, дипломпредставительство не имеет возможности продлевать срок визы, сообщает «Деловой Петербург». Визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявления на получение визы, сказали в консульстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом между Финляндией и Россией вновь начнут ходить пассажирские поезда. Поезда «Аллегро» снова будут курсировать между Северной столицей и Хельсинки. О восстановлении маршрута рассказали в РЖД. Доехать в Финляндию из города на Неве на поездах опять можно уже этим летом. РЖД ведет работы совместно с финскими железными дорогами, чтобы восстановить сообщение между Россией и Суоми.