Эксперт рассказал, почему петербуржцы стали чаще посещать ТЦ

Эксперт рассказал, почему петербуржцы стали чаще посещать ТЦ
Специалист отметил, что большое влияние оказывает сезонность, так перед летом петербуржцы активно посещают торговые центры, а потом уезжают в отпуска и число покупателей идет на спад. Фото: ККИ

Жители города стали чаще посещать ТЦ. Увеличение числа офлайн-покупателей отметили перед майскими каникулами. Специалисты называют главной причиной уменьшение заболеваемости COVID-19 и вакцинацию.

Идет уменьшение индекса, но количество посетителей увеличивается, рассказал «Невским новостям» исследователь Роман Скороходов. Он считает, что средний чек в офлайн-магазинах вырос, но люди чаще делают конкретные покупки.

Специалист отметил, что большое влияние оказывает сезонность, так перед летом горожане активно посещают ТЦ, а потом отправляются в отпуска и число покупателей уменьшается. Также Скороходов отметил, что петербуржцев привлекают системы лояльности, розыгрыши.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти половина рестораторов Петербурга из-за пандемии уволила сотрудников. Сократить своих сотрудников пришлось 45 % рестораторам.

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