Эксперт рассказал, почему петербуржцы стали чаще посещать ТЦ

Жители города стали чаще посещать ТЦ. Увеличение числа офлайн-покупателей отметили перед майскими каникулами. Специалисты называют главной причиной уменьшение заболеваемости COVID-19 и вакцинацию.
Идет уменьшение индекса, но количество посетителей увеличивается, рассказал «Невским новостям» исследователь Роман Скороходов. Он считает, что средний чек в офлайн-магазинах вырос, но люди чаще делают конкретные покупки.
Специалист отметил, что большое влияние оказывает сезонность, так перед летом горожане активно посещают ТЦ, а потом отправляются в отпуска и число покупателей уменьшается. Также Скороходов отметил, что петербуржцев привлекают системы лояльности, розыгрыши.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти половина рестораторов Петербурга из-за пандемии уволила сотрудников. Сократить своих сотрудников пришлось 45 % рестораторам.