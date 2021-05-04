Эксперт рассказал, почему петербуржцы стали чаще посещать ТЦ

Специалист отметил, что большое влияние оказывает сезонность, так перед летом петербуржцы активно посещают торговые центры, а потом уезжают в отпуска и число покупателей идет на спад. Фото: ККИ

Специалист отметил, что большое влияние оказывает сезонность, так перед летом петербуржцы активно посещают торговые центры, а потом уезжают в отпуска и число покупателей идет на спад. Фото: ККИ

Жители города стали чаще посещать ТЦ. Увеличение числа офлайн-покупателей отметили перед майскими каникулами. Специалисты называют главной причиной уменьшение заболеваемости COVID-19 и вакцинацию.

Идет уменьшение индекса, но количество посетителей увеличивается, рассказал «Невским новостям» исследователь Роман Скороходов. Он считает, что средний чек в офлайн-магазинах вырос, но люди чаще делают конкретные покупки.

Специалист отметил, что большое влияние оказывает сезонность, так перед летом горожане активно посещают ТЦ, а потом отправляются в отпуска и число покупателей уменьшается. Также Скороходов отметил, что петербуржцев привлекают системы лояльности, розыгрыши.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти половина рестораторов Петербурга из-за пандемии уволила сотрудников. Сократить своих сотрудников пришлось 45 % рестораторам.