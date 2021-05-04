В Турции закрыли отель после празднования Пасхи туристами из Украины

Праздничный обед снял на видео аниматор с Украины, работавший в другом отеле и проникший на праздник под видом постояльца. Фото: pixabay.com

Праздничный обед снял на видео аниматор с Украины, работавший в другом отеле и проникший на праздник под видом постояльца. Фото: pixabay.com

Стали известны подробности вечеринки с участием украинских туристов в отеле в Манавгате, из-за которой гостиницу закрыли.

Изначально, в гостинице отдыхали украинцы и россияне, сообщает «Страна.UA». В это воскресенье они праздновали Пасху.От отеля им стали раздавать крашеные яйца, туристы были без масок.

Праздничный обед снял на видео мужчина, работавший в другом отеле и проникший на праздник. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили, и он сделал это мстя им. Другие — что его прислали конкуренты.

Съехались люди из министерств здравоохранения, губернатор Антальи. Из-за строгих карантинных ограничений они не могли выйти на улицу.

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