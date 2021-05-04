В Турции закрыли отель после празднования Пасхи туристами из Украины

Стали известны подробности вечеринки с участием украинских туристов в отеле в Манавгате, из-за которой гостиницу закрыли.
Изначально, в гостинице отдыхали украинцы и россияне, сообщает «Страна.UA». В это воскресенье они праздновали Пасху.От отеля им стали раздавать крашеные яйца, туристы были без масок.
Праздничный обед снял на видео мужчина, работавший в другом отеле и проникший на праздник. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили, и он сделал это мстя им. Другие — что его прислали конкуренты.
Съехались люди из министерств здравоохранения, губернатор Антальи. Из-за строгих карантинных ограничений они не могли выйти на улицу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ступень мощнейшей китайской ракеты «Чанчжэн-5B» может рухнуть в густонаселенном районе. Скорее всего обломок совершит сход в течение ближайшей недели, сообщает SpaceNews.