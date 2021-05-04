Японский медик назвал способ избежать старения в молодом возрасте

Ощущение старения сигнализирует об отсутствии нужной физнагрузки, заявил профессор Хироси Хираидзуми. Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодости, пояснил врач.

В данный момент у многих людей есть боли в теле из-за сидячей работы, сообщает Nihon Keizai. Мышцы, идущие вертикально от талии к тазобедренному суставу и подвздошно-поясничные мышцы делаются жесткими, создают нагрузку на спину. Врач рекомендовал начинать бороться с «одеревенением» тела с помощью постоянной растяжки.