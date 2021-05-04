Японский медик назвал способ избежать старения в молодом возрасте

Ощущение старения сигнализирует об отсутствии нужной физнагрузки, заявил профессор Хироси Хираидзуми. Функции тела деактивируются, поэтому человек начинает стареть в молодости, пояснил врач.
В данный момент у многих людей есть боли в теле из-за сидячей работы, сообщает Nihon Keizai. Мышцы, идущие вертикально от талии к тазобедренному суставу и подвздошно-поясничные мышцы делаются жесткими, создают нагрузку на спину. Врач рекомендовал начинать бороться с «одеревенением» тела с помощью постоянной растяжки.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции закрыли отель после празднования Пасхи туристами из Украины. Праздничный обед без масок снял на видео мужчина, работавший в другом отеле и проникший на праздник. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили, и он сделал это мстя им. Другие — что его прислали конкуренты.