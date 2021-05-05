В Зеленогорске спасатели тушили вспыхнувшую иномарку

В Зеленогорске спасатели тушили вспыхнувшую иномарку
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 5 мая в Курортном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 2:49. Очевидцы сообщили, что около одного из домов по Сапожной улице горит автомобиль.

В ликвидации пожара участвовали пять человек личного состава МЧС и одна единица спецтехники. Справиться с огнем удалось к 3:24. В автомобиле Lexus выгорел отсек двигателя, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское произошел пожар. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров.

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В Зеленогорске спасатели тушили вспыхнувшую иномарку
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