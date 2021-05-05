Еще 87 жителей Ленобласти подхватили коронавирус

В Ленинградской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 87 человек.

Об этом стало известно в среду, 5 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии COVID-19 заболели 43 018 жителей региона.

По данным оперштаба, на территории России за сутки обнаружено 7 975 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 847 489 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 360 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 111 895 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Дании не будут больше использовать препарат J&J в вакцинации против COVID-19.