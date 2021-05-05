«Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Научный центр «Вектор» проверяет возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», чтобы усилить действие антител.

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (…) эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков. в эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

С начала пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга не смогут самостоятельно оценить свой иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». В городе не продаются тест-системы. Сейчас тест-системы, которые позволяют оценить иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной», есть в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге.