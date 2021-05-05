«Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

«Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
ЭпиВакКорона — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

Научный центр «Вектор» проверяет возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», чтобы усилить действие антител.

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (…) эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков. в эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

С начала пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга не смогут самостоятельно оценить свой иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». В городе не продаются тест-системы. Сейчас тест-системы, которые позволяют оценить иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной», есть в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге.

"вектор" вакцина эпиваккорона


 

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