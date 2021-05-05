Wildberries отметил рост спроса на свитеры и зонты из-за холодной весны

Wildberries отметил спрос на обогреватели и зонты из-за весенних дождей.

По данным Wildberries, с 26 апреля по 2 мая по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число заказов обогревателей выросло на 102%, сообщает «Интерфакс». Тепловентиляторы покупают в 2 раза чаще. Конвекторы — в 2,6 раза, сообщает «Интерфакс» Средний чек на обогреватель равен 2 тыс. рублей.

Число заказов электроодеял за неделю выросло в 11 раз год к году. Грелки покупают на 60% чаще. Также чаще покупают дождевики (в 5 раз) и зонты (в 4 раза). Свитеры покупают тоже покупают в 2 раза чаще.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что майские праздники почти стали одними из самых холодных в Петербурге за 20 лет. Погода на майских праздниках в этом году стала почти самой холодной за 20 лет. В последний раз в начале мая такую погоду петербуржцы наблюдали в 2017-м году.