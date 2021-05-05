Майские праздники почти стали одними из самых холодных в Петербурге за 20 лет

Погода на майских праздниках в этом году стала почти самой холодной за 20 лет. В последний раз в начале мая такую погоду петербуржцы наблюдали в 2017-м году.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что в течение последних 20 лет погода на майских праздниках почти всегда была теплой. По словам синоптика, если бы столбик термометра опустится ниже показателей 2017-го, то в этом году погода на праздники могла оказаться самой холодной за два последних десятилетия, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всему виной сменяющие друг друга циклоны, которые идут через Псковскую и Новгородскую области. Из-за них южные регионы остаются в тепле, а в Петербург пришли дожди и холода.

Однако рекорд низких температур вряд ли будет побит – уже на следующей неделе в Северной столице ожидается потепление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первые дни мая в городе на Неве не были теплыми. К слову, они стали самыми холодными за последние годы. Потому как температура была ниже нормы. При этом главный синоптик города Александр Колесов объяснил, что уже с 6-7 мая Петербурге потеплеет до плюс 5-8 градусов. А к 9-ому же мая может погода может стать еще лучше.