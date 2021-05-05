Регина Тодоренко попросила фанатов угадать, где она ночевала

Регина Тодоренко попросила фанатов угадать, где она ночевала
Телеведущая Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Российская и украинская телеведущая Регина Тодоренко устроила у себя в социальной сети Instagram быструю викторину, в которой тут же назвала отгадку.

Оказалось, что девушка попала в больницу.

Стало известно, что ночь с четвертого на пятое мая Регина Тодоренко провела в больнице.

Телеведущая и певица попросила своих поклонников в Instagram угадать, где же сегодня она спала. Вскоре девушка сказала, что находиться в больнице.

«Угадайте, где я сегодня сплю? В больнице», — рассказала девушка.

Помимо этого Тодоренко поделилась кадрами из больничной палаты и подписала, что все будет хорошо.

Несмотря на предельную откровенность с фолловерами, девушка так и не призналась по какой причине ее госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алена Водонаева рассказала о своем самочувствии после микроинсульта.

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