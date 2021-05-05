Движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва

Движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва
Движение после прорыва горячей воды на Большой Морской закрыто. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сегодня на Большой Морской улице пробил фонтан горячей воды. Случилось это у дома 67. В час дня фонтана уже не было, сообщают очевидцы. Последствия убирают коммунальные службы. Сейчас «место происшествия» транспорт объезжает по улице Труда. Движение после прорыва горячей воды на Большой Морской закрыто.

«Сезон фонтанов объявляется открытым!» — комментируют видео с прорывом в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru подготовила эксклюзивный фоторепортаж с места события. Последствия мощного гейзера на набережной Мойки запечатлел фотограф Gazeta.SPb. Очевидцы сообщили, что забил огромный фонтан, в высоту достигающий нескольких метров. «Фонтан кипятка бьет из под земли на Большой Морской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

большая морская улица новости СПб происшествие санкт-петербург транспорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольгу Бузову срочно госпитализировали и немедленно прооперировали
В Петербурге из-за репетиции парада Победы центр города в пробках
Стало известно, когда устранят прорыв на Большой Морской
Фонтан с кипятком на Большой Морской, три машины ушли под землю на ...
Комитет по природопользованию установил, почему запенилась река Волковка
6 мая в Петербурге усилится ветер
Премьер Михаил Мишустин ждет отчета до 17 августа о выплатах семьям со ...
Движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва