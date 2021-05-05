Движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва

Сегодня на Большой Морской улице пробил фонтан горячей воды. Случилось это у дома 67. В час дня фонтана уже не было, сообщают очевидцы. Последствия убирают коммунальные службы. Сейчас «место происшествия» транспорт объезжает по улице Труда. Движение после прорыва горячей воды на Большой Морской закрыто.

«Сезон фонтанов объявляется открытым!» — комментируют видео с прорывом в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru подготовила эксклюзивный фоторепортаж с места события. Последствия мощного гейзера на набережной Мойки запечатлел фотограф Gazeta.SPb. Очевидцы сообщили, что забил огромный фонтан, в высоту достигающий нескольких метров. «Фонтан кипятка бьет из под земли на Большой Морской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».