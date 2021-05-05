Военные моют технику к Параду Победы водой из Мойки в центре Петербурга

КАМАЗы и БТРы моют к торжественному параду на набережной Мойки. Военные с ведрами стоят на набережной и моют технику. Вода обратно попадает в водоём.

Парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне будет 9 мая на главной площади Северной столицы, сообщает «Фонтанка». В нем будут участвовать более 4 тысяч военных, 109 спецтехники и 30 самолетов с вертолетами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Мариинском дворце прошел прием в честь Дня Победы. В Северной столице в Мариинском дворце провели торжественный прием, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. На торжество пригласили ветеранов войны и Вооруженных Сил, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и курсантов, сообщает «ЗаксС.ру» Люди разных наций, живших в СССР, сплотились, чтобы спасти не Родину и весь мир от фашизма, напомнил Вячеслав Макаров .