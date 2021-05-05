В Мариинском дворце прошел прием в честь Дня Победы

В Северной столице в Мариинском дворце провели торжественный прием, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На торжество пригласили ветеранов войны и Вооруженных Сил, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и курсантов, сообщает «ЗаксС.ру»

Люди разных наций, живших в СССР, сплотились, чтобы спасти не Родину и весь мир от фашизма, напомнил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров на торжественном приёме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за репетиции парада Победы центр города в пробках. «Яндекс.Карты» сообщают, что перекрыта Дворцовая набережная. Из-за этого наблюдается затор на Большой Морская улице, где сегодня утром пробил фонтан горячей воды. Также в красной зоне Невский проспект, Дворцовый проезд, Конногвардейский бульвар. Пробка наблюдается на Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Большой Конюшенной.