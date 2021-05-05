В Петербурге из-за репетиции парада Победы центр города в пробках

В Петербурге из-за репетиции парада Победы центр города в пробках
Сегодня с 2 часов дня и до 6 вечера в городе  на Неве пройдёт одна из последних репетиций парада перед Днём Победы. Фото: скрин "Яндекс карты".

В центре Северной столице пятибалльная пробка

«Яндекс.Карты» сообщают, что перекрыта Дворцовая набережная, сообщает «Фортпост Северо-Запад». Из-за этого наблюдается затор на Большой Морская улице, где сегодня утром пробил фонтан горячей воды. Также в красной зоне Невский проспект, Дворцовый проезд, Конногвардейский бульвар.

Пробка наблюдается на Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Большой Конюшенной. Сегодня с 2 часов дня и до 6 вечера в городе на Неве пройдёт одна из последних репетиций парада перед Днём Победы.

30 апреля в городе была похожая дорожная ситуация. Репетиция в 10 утра ограничила транспорту свободное движение по центру Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что забивший в центре Петербурга фонтан кипятка сняли на видео. «Сезон фонтанов объявляется открытым!», «Бесплатная мойка», — шутят петербуржцы в соцсетях.

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