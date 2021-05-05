Усадьба Демидова на улице Чекистов станет музеем-библиотекой

В усадьбе Демидова хотят открыть музей-библиотеку с экспозицией, посвященной подвигам десантников в 1941 году. На реставрацию посмотрел губернатор города.

Усадьба была построена во второй половине XVIII века, сообщает «Деловой Петербург». Объект является памятником Федзначения. Здание признано аварийным. На проектирование музея понадобится 22 миллиона рублей. Завершить проект планируют через 3 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнародован проект новой станции возле «Лахта Центра». Дебаркадер станции «Новая Лахта» с двумя путями будет напротив «Лахта Центра». Он соединится 240-метровым подземным переходом и с небоскрёьом, и со зданием ТПУ, его тоже постороят. В районе «Лахты» предложено лаконичное решение по дорожной развязке. Это будет короткий тоннель с подъёмом ж/д полотна.