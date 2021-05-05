Александр Беглов возложил цветы на месте воинского захоронения Рубеж

Александр Беглов возложил цветы на месте воинского захоронения Рубеж
Установили памятные плиты для нанесения фамилий павших воинов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сегодня губернатор Петербурга возложил цветы к вечному огню и памятнику у братского захоронения Рубеж. Благоустройство этого места началось 3 года назад.

В 2020 году благоустроили сквер, сообщает «Петербургский дневник». Почистили мемориальную зону, появились аллеи. Установили памятные плиты. В прошлом году установили макеты техники, флагштоков и флагов и звезду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что центр помощи родственникам жертв терактов достроят в Петербурге к 2023 году. Сегодня губернатор Петербурга посетил храм великомученика Димитрия Солунского и соццентр «Дом под куполом». В 2015 году взорвался самолет, возвращавшийся из Шарм-эль-Шейха. Не стало 224 человек. В 2016 года родственники погибших создали благотворительный фонд «Рейс 9268» и обратились к городу с просьбой об увековечивании памяти близких в Петербурге.

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