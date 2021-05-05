Центр помощи родственникам жертв терактов достроят в Петербурге к 2023 году

Это будет здание на 3 этажа общей площадью более 2000 "квадратов". Фото: gov.spb.ru

Это будет здание на 3 этажа общей площадью более 2000 "квадратов". Фото: gov.spb.ru

Сегодня губернатор Петербурга посетил храм великомученика Димитрия Солунского и соццентр «Дом под куполом». В 2015 году взорвался самолет, возвращавшийся из Шарм-эль-Шейха. Не стало 224 человек.

В 2016 года родственники погибших создали благотворительный фонд «Рейс 9268» и обратились к городу с просьбой об увековечивании памяти близких в Петербурге, сообщает «Петербургский дневник». Тогда решили объединить в одно здание храм и «Дом под куполом». Это будет здание на 3 этажа общей площадью более 2000 «квадратов». Строительство закончится этим летом.

Там будет оказываться психологическая и юридическая поддержка людям, потерявшим своих родных и близких. Там же планируют проводить мероприятия, объединяющие горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьба Демидова на улице Чекистов станет музеем-библиотекой.