Польша готова выкупить вакцину J&J у Дании, которая отказалась ее использовать

Польша предложила Дании выкупить вакцину Johnson & Johnson, от которой Дания отказалась. Такое предложение передали в письме польского премьер-министра, направленном датскому правительству.

Польша готова закупить эту вакцину, пишет РИА «Новости». Для Польши и Дании это была бы не просто взаимовыгодная сделка, а настоящий жест солидарности, укрепляющий партнерство, сообщил премьер-министр.

Ранее Дания решила отказаться от Johnson & Johnson. Это решение было принято из-за образования тромбов после прививок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Нью-Джерси обещали бесплатное пиво за прививку от COVID-19. Губернатор штата Нью-Джерси пообещал пиво каждому взрослому жителю штата, который сделает прививку от COVID-19 в мае. Не всем пользователем соцсети понравилось такое решение властей.