Актер, снимавшийся с 12-летней Прокловой, отрицает ее слова о домогательствах

Актер, снимавшийся с 12-летней Прокловой, отрицает ее слова о домогательствах
Проклова поделилась травмирующими воспоминаниями. Фото: скриншот "Секрет на миллион"

Артист заявил, что не верит скандальным откровениям.

Актер Сергей Никоненко прокомментировал откровения коллеги Елены Прокловой, которая рассказала о домогательствах со стороны взрослого и известного мужчины на съемочной площадке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Никоненко и Проклова вместе снимались в фильме «Звонят, откройте дверь». Тогда актрисе было 12 лет – она уверяет, что в таком юном возрасте стала жертвой домогательств. Никоненко заявил, что не верит скандальным откровениям, а также вспоминает, каким милым ребенком была артистка. Он добавил, что вряд ли бы кто-то решился на ужасный поступок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах известного артиста.

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