За сутки коронавирус унес жизни 35 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни 35 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 35 человек.

Об этом стало известно в четверг, 6 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 420.

За минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 7 639 человек в 83 регионах, из которых 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло человек 4 855 128 человек в 85 регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заражений коронавирусом в мире превысило 155 млн.

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