Число заражений коронавирусом в мире превысило 155 млн

Число заражений коронавирусом в мире превысило 155 млн
За сутки в мире коронавирусом заболели более 233 тыс. человек. Фото: unsplash.com

За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 233 тыс. человек. В списке зараженных стран Россия по прежнему находится на шестом месте.

Об этом стало известно в среду, 5 мая. За все время пандемии в мире COVID-19 подхватили уже 155 014 880 человек. От осложнений, вызванных новым вирусом, скончались 3 242 086 человек. Побороли болезнь 133 256 086 человек.

По данным SCMP, на первом месте «анитрейтинга» по числу заражений COVID-19 находятся США: 33 274 659 зараженных, 592 409 погибших. На втором месте оказалась Индия (20 665 148 инфицированных, 226 188 погибли), на третьем месте Бразилия (14 860 812 инфицированных, 411 854 летальных исходов).

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на грузовом судне «Валенсия Экспресс», следовавшем из Петербурга в порт Вуосаари 30 апреля, 11 членов экипажа оказались инфицированы коронавирусом.

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