На прибывшем из Петербурга в Хельсинки судне прибыли 11 человек с COVID

На грузовом судне «Валенсия Экспресс», следовавшем из Петербурга в порт Вуосаари 30 апреля, 11 членов экипажа оказались инфицированы коронавирусом.

Об этом стало известно в понедельник, 3 мая. Первоначально COVID-19 выявили у четырех человек, которые сразу после положительного тесты были помещены в изолятор на борту. При повторном тестировании болезнь выявили еще у 7 членов экипажа. На данный момент один из них госпитализирован в Хельсинки.

Как сообщила пресс-служба администрации Хельсинки, в настоящее время все инфицированные изолированы, а те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне.

Напомним, в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 704 человек. С начала пандемии в Северной столице выявлено 417 899 заболевших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Финляндии сняло режим ЧП в стране из-за пандемии.