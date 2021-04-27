Правительство Финляндии сняло режим ЧП в стране из-за пандемии

В Финляндии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайного положения, который ввели, потому как в стране была сложная ситуация из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на премьер-министра государства Санну Марин.

Руководство Финляндии решило снять режим ЧП. Так, Санна Марин сообщила, что сегодня, 27 апреля правительство страны объявит о том, что режим чрезвычайного положения закончен, а также отдаст в парламент постановления.

По мнению, Санны Марин причин для действия режима ЧП в Финляндии нет. Известно, что страна за время пандемии коронавируса два раза вводила чрезвычайное положение. Это было в прошлую и нынешнюю весну.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия оставила границы закрытыми как минимум до 25 мая. 26 апреля государство объявило, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, останутся актуальными в ближайшее время.