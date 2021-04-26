Финляндия оставила границы закрытыми как минимум до 25 мая

Финляндия оставила границы закрытыми как минимум до 25 мая
Финляндия оставила границы закрытыми до 25 мая. Фото: pixabay.com

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, останутся актуальными в ближайшее время.

Правительство Финляндии приняло решение оставить границы закрытыми до 25 мая 2021 года. Об этом сообщили в Генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге сегодня, 26 апреля.

Известно, что через внешние границы возможно возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. В страну без каких-либо проблем могут въехать члены семьи граждан стран вне зависимости от гражданства. Также попасть в Финляндию могут люди, имеющие разрешение на пребывание в стране, те, у кого есть на территории страны недвижимость и некоторые другие категории граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в АТОР прогнозируют открытие границ с Финляндией не раньше августа.

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