Финляндия оставила границы закрытыми как минимум до 25 мая

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, останутся актуальными в ближайшее время.

Правительство Финляндии приняло решение оставить границы закрытыми до 25 мая 2021 года. Об этом сообщили в Генеральном консульстве страны в Санкт-Петербурге сегодня, 26 апреля.

Известно, что через внешние границы возможно возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. В страну без каких-либо проблем могут въехать члены семьи граждан стран вне зависимости от гражданства. Также попасть в Финляндию могут люди, имеющие разрешение на пребывание в стране, те, у кого есть на территории страны недвижимость и некоторые другие категории граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в АТОР прогнозируют открытие границ с Финляндией не раньше августа.