Спасатели час тушили горящий дом на 100 «квадратов» в садоводстве Бабино-2

Спасатели час тушили горящий дом на 100 &#171;квадратов&#187; в садоводстве Бабино-2
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В одном из садоводств Тосненского района Ленобласти загорелся частный дом. Пожарные час боролись с огнем.

Возгорание случилось в четверг, 6 мая. Около двух часов ночи жители деревни Бабино-2 сообщили в дежурную часть о пожаре в доме в садоводстве «Университет».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту ЧП оперативно выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Частный дом горел на общей площади 100 квадратных метров.

В 3:07 пожар был ликвидирован. Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина погиб в квартирном пожаре на Олеко Дундича.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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