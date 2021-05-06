В Петербурге 189 человек стали жертвами клещей

В Петербурге 189 человек стали жертвами клещей
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти начался сезон клещей. Количество пострадавших резко увеличилось.

С 26 апреля по 2 мая в городские больницы обратились 189 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 28 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Курортного, Пушкинского, Выборгского, Красногвардейского и Приморского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.

клещи насекомые укусы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Всё нормально». Ольга Бузова впервые вышла на связь после операции
Экономист перечислил находящиеся под угрозой валюты
Таблетки и алкоголь: за сутки в больницах Петербурга с сильным отравлением ...
В Петербурге 189 человек стали жертвами клещей
Развращение первоклассника, ДТП с детьми, угон авто у пенсионера, ...
25 человек погибли при перестрелке в метро Рио-де-Жанейро
Как обслуживают многоэтажные дома с помощью фасадных люлек
В России к 2035 году хотят запретить жидкости для электронных сигарет и ...