В Чехии призвали к разрядке отношений с Россией

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш во время выступления перед депутатами парламента, заявил, что отношения между Чехией и Россией, «разогретые эмоциями», необходимо «успокоить».

«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что дипломатические отношения с Россией находятся в кризисе.

Отношения между двумя странами обострились после того, как власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.