Полиция Рио-де-Жанейро объяснила число жертв в ходе спецоперации

Полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро объяснила большое число жертв в ходе спецоперации в фавелах тем, что предполагаемые преступники покушались на жизнь сотрудников полиции и убили одного из них.

«Они были преступниками, бандитами, торговцами людьми и убийцами, потому что они пытались убить полицейских», — сказал замглавы полиции по оперативным вопросам комиссар Фелипе Кури, сообщает РИА «Новости».

Во время перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро погибли 25 человек. Утром 6 мая полиция Рио-де-Жанейро начала спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью, в северной зоне города. В результате погибли 25 человек, в том числе полицейский.

По данным СМИ, число жертв стало рекордным для среди полицейских операций с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.