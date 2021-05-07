Минприроды объяснило гибель 170 тюленей в Каспийском море

Минприроды объяснило гибель 170 тюленей в Каспийском море
Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море. Фото: pixabay

Минприроды связало массовую гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море с браконьерским ловом рыбы: тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу.

«Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», — сообщили в министерстве.

Напомним, на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых молодых особей краснокнижных тюленей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что до тех пор, пока Полу Чико из коллегам из университета Орегона не удалось доказать факт коммуникации тюленей под водой у побережья Антарктики, считалось, что эти животные не способны издавать и воспринимать столь высокие звуки.

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