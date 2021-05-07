Лукашенко рассказал о белорусской вакцине от коронавируса

Лукашенко рассказал о белорусской вакцине от коронавируса
Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины. Фото: kremlin.ru

Страна создала собственный препарат для иммунизации населения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о создании в стране собственной вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 7 мая, пишет РИА Новости.

Политик заявил, что препарат получили «в пробирке» и что он сильно отличается от всех вакцин, которые пока что закупает страна.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину»,

— приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Прочие подробности пока что не разглашаются. Напоминаем, что Лукашенко 1 апреля распорядился создать белорусской вакцину в 2021-2023 годах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эффективность вакцины Moderna можно будет оценить только через 10 лет.

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