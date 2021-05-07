В Ленобласти для населения готовят электронные социальные паспорта

В Ленобласти для населения готовят электронные социальные паспорта
При этом бумажные документы никто отменять не будет. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Власти Ленобласти разрабатывают для жителей электронные социальные паспорта. Онлайн-документ будет необходим для всех получателей соцуслуг.

Как сообщили в областном правительстве, Ленобласть в этом году станет первым регионов, где будет внедрен федеральный суперсервис «Рождение ребенка». Это позволит родителям новорожденных автоматически получить услуги по регистрации, выдаче свидетельства о рождении, СНИЛС, медицинского полиса и оформлению пособий.

С помощью суперсервиса жители 47 региона смогут получить нужные услуги в один клик. Для этого не понадобится собирать бумажные документы и получать учреждения.

При этом бумажные документы никто отменять не будет.

Также в Ленобласти работают над системой электронных паспортов. Вся информация о человеке попадет на специальную пластиковую карточку. Все паспортные данные будут отображаться в специальном мобильном приложении. Документ будет приравнен к бумажному паспорту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам раскрыли детали выдачи электронных паспортов.

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