Россиянам раскрыли детали выдачи электронных паспортов

У электронного паспорта будут повышенные средства защиты, в том числе криптографические. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

У электронного паспорта будут повышенные средства защиты, в том числе криптографические. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиянам начнут выдавать электронные паспорта не позднее 1 июля 2023 года. На первом этапе МВД выдаст около сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН).

Как сообщает Министерство внутренних дел, по статусу ПЭН будет приравнен к обычным бумажным паспортам, но у него будут повышенные средства защиты, в том числе криптографические, передает RT.

В Москве такие паспорта начнут выдавать уже с декабря этого года. Их смогут получить все россияне старше 14 лет. Порядок выдачи электронных паспортов будет почти таким же, как с бумажными. К обычной процедуре добавят цифровое фотографирование и сканирование отпечатков пальцев.

Микросхема в ПЭН будет содержать персональную и биометрическую информацию о гражданине. При желании владелец паспорта сможет добавить в него электронную подпись.

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