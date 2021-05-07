В Крыму призвали США отдать Аляску

Чиновник также отмечает, что США вмешивается в дела России и даже посягает на её целостность. Фото: pixabay

Чиновник также отмечает, что США вмешивается в дела России и даже посягает на её целостность. Фото: pixabay

Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель в комментариях под постом Госдепа США в Facebook с предложением «вернуть Крым», попросил США отдать Аляску.

Если США так хочет исторической справедливости, то пусть первая отдаст Аляску России, написал Гемпель, сообщает РИА «Новости». Чиновник также отмечает, что США вмешивается в дела России и даже посягает на её целостность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов в Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности провести досрочные президентские выборы, но только одновременно с новыми выборами президента США. Александр Лукашенко отметил, что поддерживает идею досрочных выборов, которые требует Запад. «Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов», — говорит он.