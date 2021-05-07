Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
В Москве ушел из жизни бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Фото: скриншот YouTube / программа "Герой дня"

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев умер в Москве в столетнем возрасте.

Он был почетным гражданином Томской области, сообщает ТАСС.

За годы работы Е. К. Лигачёва на посту первого секретаря Томского обкома КПСС была развёрнута нефтедобывающая промышленность, проложены нефтепровод Александровское—Анжеро-Судженск, новые линии электропередач, основаны Стрежевой и Кедровый, в Томской области появилось несколько вахтовых посёлков геологов, нефтяников и лесозаготовителей, аэро- и речные порты, мосты через реки Обь и Томь, автомобильные дороги, железная дорога Асино — Белый Яр, построен аэропорт Богашёво (1968), вступил в строй Томский нефтехимический комбинат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умер режиссер и актер Олег Зорин. Зорину был 81 год, причины смерти не называются. Известно, что до последних дней артист продолжал работать в театре и успел много для него сделать.

100 лет Егор Лигачев почетный гражданин секретарь ЦК КПСС смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V»
Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
В «Саду дружбы» в центре Петербурга зацвела сакура
От 20 до 100% увеличилась стоимость билетов в музеи Петербурга в 2021 году
В Крыму призвали США отдать Аляску
Во Владимирском дворце закончили уборку ванной комнаты
Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро
Супруга председателя ТСЖ в Петербурге подверглась домогательствам в своей машине