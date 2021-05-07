Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев умер в Москве в столетнем возрасте.

Он был почетным гражданином Томской области, сообщает ТАСС.

За годы работы Е. К. Лигачёва на посту первого секретаря Томского обкома КПСС была развёрнута нефтедобывающая промышленность, проложены нефтепровод Александровское—Анжеро-Судженск, новые линии электропередач, основаны Стрежевой и Кедровый, в Томской области появилось несколько вахтовых посёлков геологов, нефтяников и лесозаготовителей, аэро- и речные порты, мосты через реки Обь и Томь, автомобильные дороги, железная дорога Асино — Белый Яр, построен аэропорт Богашёво (1968), вступил в строй Томский нефтехимический комбинат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умер режиссер и актер Олег Зорин. Зорину был 81 год, причины смерти не называются. Известно, что до последних дней артист продолжал работать в театре и успел много для него сделать.