Самый кассовый фильм 2020 года «Восемь сотен» с 6 мая появится в кинопрокате

По сюжету китайская армия отступала, но одна дивизия получила приказ защищать склад. Фото: скрин трейлера "Восемь сотен"

По сюжету китайская армия отступала, но одна дивизия получила приказ защищать склад. Фото: скрин трейлера "Восемь сотен"

С 6 мая россияне могут увидеть в кинотеатрах китайский фильм «Восемь сотен». Его премьера состоялась летом прошлого года. Она посвящена одному из эпизодов японо-китайской войны 1937–1945 годов.

По сюжету китайская армия отступала, но одна дивизия получила приказ защищать склад, сообщает RT. В прошлом году из-за COVID-19 касса фильма составила $461 миллион. Драма обошла фильм «Довод». На КиноПоиске фильм имеет рейтинг 6,8 балла.

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