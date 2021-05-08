Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix показал очередной трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Однако дату премьеры все еще не озвучили. Действия происходят в лаборатории, в которой живут дети с необычными способностями.

Первый трейлер обещает возвращение шерифа Хоппера и появление убийцы Виктора Крила. Остальное ещё не известно.

Съемки 4 сезона начались в Литве в феврале прошлого года, но Netflix приостановил их из‑за коронавируса. К работе над сериалом команда вернулась осенью. Еще тогда актёры предполагали, что четвертый сезон выйдет «где‑то в 2020 году».

Задержка сериала пошла на пользу. Братья Даффер успели написать сценарий и довели его до так называемого совершенства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мультфильм «Душа» получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Мультфильм повествует о школьном учителе музыки, который всегда мечтал выступать на сцене.