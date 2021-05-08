Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
К работе над сериалом команда вернулась осенью. Фото: скрин тизера

Netflix показал очередной трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Однако дату премьеры все еще не озвучили. Действия происходят в лаборатории, в которой живут дети с необычными способностями.

Первый трейлер обещает возвращение шерифа Хоппера и появление убийцы Виктора Крила. Остальное ещё не известно.

Съемки 4 сезона начались в Литве в феврале прошлого года, но Netflix приостановил их из‑за коронавируса. К работе над сериалом команда вернулась осенью. Еще тогда актёры предполагали, что четвертый сезон выйдет «где‑то в 2020 году».

Задержка сериала пошла на пользу. Братья Даффер успели написать сценарий и довели его до так называемого совершенства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мультфильм «Душа» получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Мультфильм повествует о школьном учителе музыки, который всегда мечтал выступать на сцене.

4 сезон Netflix очень странные дела премьера тизер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
Новый клип Моргенштерна стал рекламой игры War Thunder
СберЗвук к 9 Мая создал специальный плейлист и подкаст о Великой ...
МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты
Число пострадавших в ходе беспорядков в Иерусалиме превысило 160 человек
«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудинью
Во Франции пациент умер после прививки вакциной от AstraZeneca
Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США