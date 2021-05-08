В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от коронавируса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Я думаю, мы должны быть открыты к этой дискуссии (по временной отмене патентов — ред.)», — цитирует ее РИА «Новости».

При этом она отметила, что вакцины для всего мира сейчас нужны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министерство здравоохранения утвердило 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дополнив их двумя российскими вакцинами. Теперь россиян разрешено прививать «КовиВаком» и «Спутником Лайт» — их включили в перечень одобренных вакцин.