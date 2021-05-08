В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 19 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 19 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 19646 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 8 мая. Как сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано более 9993 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти.

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