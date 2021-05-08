Жириновский предложил освобождать от ареста за вакцинацию от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подумать над вариантами поощрений тех, кто принял решение вакцинироваться и предложил освобождать таких граждан от административного ареста или штрафов «за легкие нарушения».

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — написал он в Telegram-канале.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 112 622, выздоровели 4 480 360 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 700 маломобильных петербуржцев привились от COVID на дому. В Северной столице с конца апреля началась вакцинация от коронавируса маломобильных групп населения. Первую дозу вакцины получили уже более 700 петербуржцев, которые не могут самостоятельно посетить пункты вакцинации. К ним домой приезжали выездные медицинские бригады.