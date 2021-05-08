Куда сходить в Петербурге 8 мая: В Зимнем дворце откроется выставка «По разные стороны линии фронта»

Насыщенная программа ждет горожан и 8 мая. В этот день в Выборге дадут старт «Рыцарским сезонам» — это конно-рыцарское шоу по мотивам исторических турниров Средневековья.

В Петербурге на новой сцене Александринского театра квартет Евгения Пономарева представит премьеру альбома Clockwise.

Эрмитаж уже 8 мая даст старт программам, посвященных Дню победы. В Зимнем дворце откроется выставка «По разные стороны линии фронта», которая расскажет историю смертельного противостояния под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал окопаться на дачах.