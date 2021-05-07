В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V»

Сегодня Петербург получил 18 300 комплектов препарата «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Об этом сообщает комитет по здравоохранению и Федеральный регистр лиц, больных COVID-19

За неделю общее количество больных коронавирусом увеличилось на 0,82 %. В городе для больных с COVID-19 5 248 коек. Из них свободны почти 20%. Всего в Северной столице вакцинировано более 500 тысяч человек. Всего в город поступило около 800 тысяч комплектов вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 700 маломобильных петербуржцев привились от COVID на дому. В Северной столице с конца апреля началась вакцинация от коронавируса маломобильных групп населения. Первую дозу вакцины получили уже более 700 петербуржцев, которые не могут самостоятельно посетить пункты вакцинации. К ним домой приезжали выездные медицинские бригады.