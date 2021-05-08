В Петербурге мужчина пробрался в машину жены председателя ТСЖ и начал домогаться

В Петербурге мужчина пробрался в машину жены председателя ТСЖ и начал домогаться
Мужчина попытался изнасиловать женщину, начал её душить. Фото: скрин Google.Maps

В Петербурге мужчина пробрался в машину жены председателя ТСЖ. В это время женщина отводила собаку на стрижку. Оказалось, она не закрыла машину.

Инцидент произошел рядом с домом 38 на улице Ударников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вернувшись, женщина обнаружила неизвестного в ее машине. Он попытался изнасиловать женщину, начал её душить. Дама сумела вытолкать злоумышленника из авто.

В полицию обратился муж потерпевшей. Женщина сообщила, что насильник молодой с и с небольшой бородой. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина в маске пришел в помещение микрофинансвой организации и, угрожая предметом, похожим на пистолет, принудил сотрудников отдать ему две тысячи рублей.

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