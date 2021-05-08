В Петербурге в работе электрооборудования дамбы произошёл сбой

В Петербурге произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ Лахтинская-1, которая принадлежит Комплексу защитных сооружений Петербурга.
Об этом стало известно в субботу, 8 мая. Специалисты ограничилли запланированные ремонтные работы в прилегающей сети, чтобы избежать нарушений электроснабжения потребителей Курортного и Кронштадтского районов.
Как сообщила пресс-служба «Россети Леэнэнерго», в зоне особого внимания — причины погашения подстанции и отсутствие оперативного взаимодействия с городской электросетевой организацией.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о техническом сбое в петербургском метрополитене. Проблемы с движением поездов на «зеленой» ветки от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Беговая» начались примерно в час дня.