В Петербурге в работе электрооборудования дамбы произошёл сбой

Строительство дамбы велось с 1979 по 2011 год. Фото: Дирекция КЗС

Строительство дамбы велось с 1979 по 2011 год. Фото: Дирекция КЗС

В Петербурге произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ Лахтинская-1, которая принадлежит Комплексу защитных сооружений Петербурга.

Об этом стало известно в субботу, 8 мая. Специалисты ограничилли запланированные ремонтные работы в прилегающей сети, чтобы избежать нарушений электроснабжения потребителей Курортного и Кронштадтского районов.

Как сообщила пресс-служба «Россети Леэнэнерго», в зоне особого внимания — причины погашения подстанции и отсутствие оперативного взаимодействия с городской электросетевой организацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о техническом сбое в петербургском метрополитене. Проблемы с движением поездов на «зеленой» ветки от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Беговая» начались примерно в час дня.