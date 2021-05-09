В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса во вторник.

Об этом стало известно в воскресенье, 9 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Air Serbia запустит рейсы между Петербургом и Белградом. Самолеты начнут летать с 8 июня.