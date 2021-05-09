В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Пулково работает в штатном режиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса во вторник.

Об этом стало известно в воскресенье, 9 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Air Serbia запустит рейсы между Петербургом и Белградом. Самолеты начнут летать с 8 июня.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге военные ЗВО сделают Петропавловскую крепость безопасной перед ...
Петербургский аэропорт Пулково проверит прокуратура после после задержки ...
В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Прохожие засняли оперативное задержание нарушителя на Тамбасова
Автомобилисты пожаловались на многометровую лужу в Московском районе
Минздрав Кипра установил новые правила въезда для туристов
Манукян поделился секретом заработка больших денег
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской части России на День Победы